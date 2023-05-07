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Spor

Fenerbahçe hata yapmak istemiyor

Ligde zirve yarışı mücadelesi veren sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor'u yenerek lider Galatasaray ile aradaki puan farkını korumayı hedefliyor

Haber Merkezi
09:58 . 7/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
Fenerbahçe maç eksiğiyle ligde üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe maç eksiğiyle ligde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kazanarak ikinciliği çıktığı haftada bugün deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor'u yenerek hata yapmak istemiyor. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Arao'nun yanı sıra bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren kaleci Altay Bayındır, tedavisi devam eden Lincoln ile form durumundan dolayı Alioski maç kadrosunda alınmadı.


Sakatlıkları geçen ve Giresun'a giden Valencia, Zajc ve İsmail Yüksek ise forma giyebilecek. Fenerbahçe'nin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak. Savunmanın sağında Ferdi, solunda ise Luan Peres forma giyecek. Stoperde Szalai-Samet ikilisi oynayacak Ön liberoda Arao'nun yokluğunda İsmail'in, merkez orta saha olarak Mert Hakan'ın oynayacağı öğrenildi. Zajc ise yedek soyunacak ve sonradan oyuna dahil olacak.


Orta alanın sağında Arda Güler yer alacak. Solunda ise Rossi'nin oynaması bekleniyor. Hücum hattında ise sakatlığı geçen Valencia sahaya çıkacak. Ekvadorlu golcünün partneri ise Joao Pedro olacak. Henüz tam maç ritmine ulaşmayan Batshuayi ise sonradan oyuna girecek.


Giresunspor-Fenerbahçe

STAT:
Çotanak Spor Kompleksi
HAKEM:
Bahattin Şimşek
SAAT:
19.00
GİRESUNSPOR:
Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Serginho, Campuzano, Mejia, Sainz, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR
: İrfan Buz
FENERBAHÇE:
irfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Luan Peres, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler, Joao Pedro, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR:
Jorge Jesus





#Fenerbahçe
#Giresunspor
#Süper Lig
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