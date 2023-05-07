Fenerbahçe hata yapmak istemiyor

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kazanarak ikinciliği çıktığı haftada bugün deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor'u yenerek hata yapmak istemiyor. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Arao'nun yanı sıra bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren kaleci Altay Bayındır, tedavisi devam eden Lincoln ile form durumundan dolayı Alioski maç kadrosunda alınmadı.





Sakatlıkları geçen ve Giresun'a giden Valencia, Zajc ve İsmail Yüksek ise forma giyebilecek. Fenerbahçe'nin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak. Savunmanın sağında Ferdi, solunda ise Luan Peres forma giyecek. Stoperde Szalai-Samet ikilisi oynayacak Ön liberoda Arao'nun yokluğunda İsmail'in, merkez orta saha olarak Mert Hakan'ın oynayacağı öğrenildi. Zajc ise yedek soyunacak ve sonradan oyuna dahil olacak.





Orta alanın sağında Arda Güler yer alacak. Solunda ise Rossi'nin oynaması bekleniyor. Hücum hattında ise sakatlığı geçen Valencia sahaya çıkacak. Ekvadorlu golcünün partneri ise Joao Pedro olacak. Henüz tam maç ritmine ulaşmayan Batshuayi ise sonradan oyuna girecek.





Giresunspor-Fenerbahçe

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 19.00

GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Serginho, Campuzano, Mejia, Sainz, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR : İrfan Buz

FENERBAHÇE: irfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Luan Peres, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler, Joao Pedro, Valencia

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus









🆚 B. Giresunspor

🗓 7 Mayıs Pazar

🕖 19.00

📍 Çotanak Spor Kompleksi

📲 #FenerinMaçıVar pic.twitter.com/Acnx7rfZ6d — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 6, 2023











