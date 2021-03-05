Fenerbahçe'den hakem tepkisi: "9 saniyelik orta oyunu" Sarı-lacivertliler Antalyaspor maçında Pelkas'a verilen penaltının iptal edilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Türk futbolu, etki altındaki Türk hakemleri ve VAR sistemi eliyle açık operasyona uğramakta; bu operasyondan yıllardır olduğu gibi en ağır yarayı alan yine Fenerbahçe olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 17:36 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 17:47 Yeni Şafak