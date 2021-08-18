Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya'da buldu: Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig’in Güney Koreli forveti Hee-chan Hwang için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki Güney Koreli forvet için Leipzig kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Teklife sıcak bakıyor

Güney Koreli forvet Hwang da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Kim Min Jae transferinin ardından Hwang’ın da Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Hee-chan Hwang, Güney Kore Milli Takımı’nda sağ kanatta oynuyor. 25 yaşındaki Güney Koreli forvet geçen sezon RB Leipzig formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Sörloth'tan vazgeçilmedi

Norveçli golcü Sörloth da Fenerbahçe’de listenin ilk sırasında yer alıyor. Sarı- lacivertliler sona ana kadar Norveçli golcünün transferi için şartları zorlayacak.

SPOR Helsinki maçı öncesinde Fenerbahçe'de büyük sıkıntı

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❌Serdar Dursun

❓Valencia

🤔Samatta REKLAM August 17, 2021