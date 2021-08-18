Spor Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanyada buldu Teklife sıcak bakıyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya'da buldu: Teklife sıcak bakıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, RB Leipzig’in Güney Koreli forveti Hee-chan Hwang için teklifte bulundu. Güney Koreli oyuncu, Kim Min Jae transferinin ardından Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Leipzige Hee-chan Hwang teklifi: Olumlu gelişmeler var
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig’in Güney Koreli forveti Hee-chan Hwang için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki Güney Koreli forvet için Leipzig kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Teklife sıcak bakıyor

Güney Koreli forvet Hwang da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Kim Min Jae transferinin ardından Hwang’ın da Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Hee-chan Hwang, Güney Kore Milli Takımı’nda sağ kanatta oynuyor. 25 yaşındaki Güney Koreli forvet geçen sezon RB Leipzig formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.

  • Sörloth'tan vazgeçilmedi
  • Norveçli golcü Sörloth da Fenerbahçe’de listenin ilk sırasında yer alıyor. Sarı- lacivertliler sona ana kadar Norveçli golcünün transferi için şartları zorlayacak.

Helsinki maçı öncesinde Fenerbahçe'de büyük sıkıntı
SPOR
Helsinki maçı öncesinde Fenerbahçe'de büyük sıkıntı

Mesut Özil’in Fenerbahçe'deki ilk golü dünya basınında
SPOR
Mesut Özil’in Fenerbahçe'deki ilk golü dünya basınında

Hee-chan Hwang teklife sıcak bakıyor
Hee-chan Hwang teklife sıcak bakıyor
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.