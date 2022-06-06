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Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi: Teklifi kabul etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, önceliğini santrfora verdi. Sarı-lacivertli takımın, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeden Michy Batshuayi hamlesi: Teklifi kabul etti
Michy Batshuayi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi’yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki Belçikalı golcünün transferi için oyuncunun menajeri ve Chelsea kulübüyle temasa geçti.

Uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor

İngiliz ekibi, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Batshuayi’yi bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Fenerbahçe, Batshuayi’yi uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor.

  • Michy Batshuayi Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
  • Sarı- lacivertliler geçtiğimiz hafta Chelsea kulübü ile görüştü. Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüye 2.5 milyon euro ücret ve başarı bonuslarının yer aldığı bir teklif yaptığı, Batshuay’nin de kabul ettiği belirtildi. Batshuayi geçen sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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