Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi: Teklifi kabul etti

Dünya

Terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon mesajı ardından Esed'den medet umdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımların atılmaya başlanacağını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'da panik rüzgarları esmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e seslenerek yardım isteyen örgüt, şimdi de Esed'den medet umdu. PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri harekat düzenlemesi durumunda Esed'den savunma sistemi talep ettiklerini açıkladı.