Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı öncesinde radikal karar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi müsabakası sonrasında iki kulüp arasında tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Djiku ve Icardi arasındaki pozisyon sebebiyle gerilen iki camiadan Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalar geldi. Galatasaray cephesi bu pozisyon ile ilgili olarak 'Şampiyonluğu etkileyecek bir karar' ifadelerini kullanırken Fenerbahçe cephesinden ise dikkat çekici bir karşılık geldi.
TRT Spor'da canlı yayına bağlanan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Galatasaray camiası ile bundan sonra hiçbir platformda aynı masaya oturmayacağız. Buna Süper Kupa basın toplantısı da dahildir" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Süper Kupa maçları öncesinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenliyordu. Fenerbahçe'den gelen açıklamalar sonrasında bu görüntünün verilemeyeceği belirtiliyor.