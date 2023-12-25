Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı öncesinde radikal karar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi müsabakası sonrasında iki kulüp arasında tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Djiku ve Icardi arasındaki pozisyon sebebiyle gerilen iki camiadan Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalar geldi. Galatasaray cephesi bu pozisyon ile ilgili olarak 'Şampiyonluğu etkileyecek bir karar' ifadelerini kullanırken Fenerbahçe cephesinden ise dikkat çekici bir karşılık geldi.