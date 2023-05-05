Fenerbahçe'den taraftarlarına bilet desteği

Fenerbahçe, Giresunspor Kulübü'nün deplasman tribünü için belirlediği 650 liralık fiyata karşı kendi taraftarlarına yardım yapacağını açıkladı.

Takımımızı Giresun’da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL’si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.