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Spor

Fenerbahçe'den taraftarlarına bilet desteği

Fenerbahçe, 650 TL'lik Giresunspor maçı deplasman bilet tutarının, 350 TL'sinin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı

17:49 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Giresunspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe, Giresunspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe, Giresunspor Kulübü'nün deplasman tribünü için belirlediği 650 liralık fiyata karşı kendi taraftarlarına yardım yapacağını açıkladı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama;


"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Bitexen Giresunspor’a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.


Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.


Takımımızı Giresun’da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL’si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.


Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 5 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 17.30'dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir.


İyi günde zor günde sevgi ve fedakârlıkla her zaman Fenerbahçe’nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız."




#Fenerbahçe
#Giresunspor
#Süper Lig
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