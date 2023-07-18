Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Bartuğ Elmaz ile anlaşma sağlandı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli oyuncu ile prensipte anlaştı. Sarı-lacivertliler, Wilf ried Zaha'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve imza parası karşılığında 3 yıllık sözleşme sundu. Yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.