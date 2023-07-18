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Spor

Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Bartuğ Elmaz ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından yetişen ve Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler hem oyuncuyla hem de Fransız ekibiyle prensip anlaşması sağladı.

17:33 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Bartuğ Elmaz, Galatasaray altyapısından yetişti

Bartuğ Elmaz, Galatasaray altyapısından yetişti

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaşma sağladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray altyapısından yetişti

Futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Bartuğ Elmaz, 9 yıl sarı-kırmızılı takımın altyapısında top koşturduktan sonra geçen sezon başında Marsilya'ya transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Marsilya B takımında 6 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero, 2 gol attı. Bartuğ, A takımda ise Fransa Kupası üçüncü turunda Hyeres ile oynanan maçta 4 dakika süre aldı.



#Fenerbahçe
#Bartuğ Elmaz
#Transfer
14 dakika önce
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