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Fenerbahçe'den Umut Meraş hamlesi: Teklife sıcak bakıyor

Novak ile yolları ayırmayı ve sol beke takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 2 ekiplerinden La Havre’de forma giyen Umut Meraş’ın transferi için girişimlerde bulunuyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli oyuncu da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeden Umut Meraş hamlesi: Teklife sıcak bakıyor
Umut Meraş'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe Umut Meraş’ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransa Ligue 2 takımlarından La Havre’de forma giyen milli sol bek ile temasa geçerken, önümüzdeki günlerde Umut Meraş’ın transferi için somut adımlar atması bekleniyor.

Umut Meraş teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan milli futbolcu için La Havre ile masaya oturacak. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer ederek, sol bek rotasyonunu Caner Erkin-Umut Meraş gibi iki milli oyuncuyla tamamlayarak, yeni sezonda savunmanın solunda sıkıntı yaşamak istemiyor. Türkiye’ye dönmek isteyen Umut Meraş da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

  • Şampiyona öncesi transferi bitirmek istiyor
  • Le Havre formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 de asist yaptı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonası öncesi bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Yolların ayrılması beklenen Filip Novak’ın yedek kulübesine hapsolduğu için mutsuz olduğu için ülkesine döneceği öğrenilirken, Sparta Prag da tecrübeli sol beki transfer etmek istiyor.

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