Fenerbahçeli Diego Rossi'den transfer itirafı: "Beni mutlu eder"

Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertliler, MLS Ligi takımlarından Los Angelas'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncunun, bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmıyor.

Anlaşmaya yakın

Brezilya'dan Flamengo ve Corinthinas'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu, eğer sarı-lacivertlilerden ayrılırsa, bu ekiplerden birisinin yolunu tutabilir. Flamengo'nun Los Angelas ile Rossi konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken, genç oyuncu da hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

"Beni mutlu eder"

Uruguay basınına konuşan Diego Rossi, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'de çok tutkulu"

Fenerbahçe'de geçirdiği günler hakkında da konuşan Rossi, taraftarların çok tutkulu ve ateşli olduğunu söyledi. Uruguaylı oyuncu, "Türkiye'de taraftarlar çok tutkulu. Burası kalabalık ve her şeyi yüksek dozda yaşıyorlar. Her şey çok güzel ve özel bir şekilde yaşanıyor" dedi.

Diego Rossi bu sezon 30 maçta, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

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