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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'da kırık tespit edildi

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursunda kırık tespit edildi
Serdar Dursun bedelsiz bir şekilde transfer edilmişti.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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