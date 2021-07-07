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Fenerbahçeli futbolcu takımdan ayrılmamak için diretiyor

Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen Fenerbahçe, Nabil Dirar başta olmak üzere birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Fakat 35 yaşındaki Faslı oyuncu takımdan ayrılmamak için diretiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu takımdan ayrılmamak için diretiyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

17 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe’de yönetim bu sayıyı azaltmak istiyor. Forvet, sol bek, sağ bek ve kanat mevki olmak üzere en az 4 oyuncu transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, yeni transferlere lisans çıkarabilmesi için yabancı sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Görüşmelere izin verdi

Yönetimin kadroda düşünmediği Diego Perotti ve Miha Zajc’a transfer görüşmeleri için izin verildi. Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Mbwana Samatta, Zanka, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Nabil Dirar gibi isimlerle de yollarını ayrılması planlanıyor. Ancak bu oyuncular için Fenerbahçe’ye gelen resmi bir teklif söz konusu olmadığı için henüz kulüp bulunamadı. Kamp sonrası bu futbolculara yeni isimlerin de eklenmesi söz konusu olabilir.

  • Dirar sorun çıkartıyor
  • Yönetimin başını ağrıtan isim ise 1 yıl daha sözleşmesi bulanan Nabil Dirar. Sözleşmesi gereği yıllık 1.5 milyon euro garanti para alan ve şu ana kadar resmi bir teklif gelmeyen tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmamak için diretiyor. Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki Faslı futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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