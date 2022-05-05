Fenerbahçeli futbolcu Vodafone Park'ta

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CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yol arkadaşlarına seslenerek, "Ya bana katılın ya da şu an yolumdan çekilin" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin ağır toplarından biri olan Murat Karayalçın'dan destek geldi. Karayalçın, altılı masanın adayının CHP tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. "Aday kulislerle belirlenemez" diyen Karayalçın, "Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir." diye ekledi.