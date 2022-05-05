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Fenerbahçeli futbolcu Vodafone Park'ta

Sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun, Beşiktaş maçı öncesi Vodafone Park önünden görüntü verdi. Golcü oyuncunun bu anlarını eşi paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Vodafone Parkta
Vodafone Park Stadyumu

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Serdar Dursun, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park Stadyumu'nun önüne geldi.

Aracın içerisinden stadyuma bakan golcü oyuncunun bu anlarını eşi sosyal medya hesabından "Pazar günü, eğlence günü" ifadeleriyle paylaştı.

Serdar Dursun'un bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Serdar Beşiktaş'ı gözüne kestirdi" yorumları yaptı.

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