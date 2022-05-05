Fenerbahçeli futbolcu Vodafone Park'ta

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Serdar Dursun, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park Stadyumu'nun önüne geldi.
Aracın içerisinden stadyuma bakan golcü oyuncunun bu anlarını eşi sosyal medya hesabından "Pazar günü, eğlence günü" ifadeleriyle paylaştı.
Serdar Dursun'un bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Serdar Beşiktaş'ı gözüne kestirdi" yorumları yaptı.
Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun'un Instagram paylaşımı👇 pic.twitter.com/rdAfyxnv69
Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun'un Instagram paylaşımı👇 pic.twitter.com/rdAfyxnv69— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2022