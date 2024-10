Fenerbahçeli futbolcular milli takımlarda coştu

Ligde bu sene istediği süreleri henüz alamayan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'da sergilediği performansla alkış aldı. Mert Müldür, Türkiye'nin Karadağ'ı yendiği maçta 11'de başladı. Samet Akaydin ise İzlanda karşılaşmasının son dakikalarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekipte, Sebastian Szymanski Polonya Milli Takımı'nda, Edin Dzeko Bosna Hersek Milli Takımı'nda, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat da Fas Milli Takımı'nda ve Dominik Livakovic Hırvatistan Milli Takımı'nda önemli mücadelelere çıktılar.

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'da Karadağ maçında oyuna sonradan dahil olurken, İzlanda karşısında ilk 11'de yer aldı. Karadağ karşılaşmasında oyuna 63'üncü dakikada dahil olan İrfan Can, 69'uncu dakikada kaydettiği golle milli takıma galibiyeti getirdi. İzlanda karşılaşmasına ise ilk 11'de başlayan İrfan Can, 62'nci dakikada attığı şık gol ile İzlanda karşısında skoru eşitleyen golü kaydetti.