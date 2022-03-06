Fenerbahçeli futbolcunun dikkat çeken istatistiği: Taraftarlar 'helal olsun' dedi

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, Trabzonspor maçı sonrasında sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.
Portekizli futbolcunun gündem olmasına neden olan ise mücadele sonunda ortaya çıkan istatistiklerdi.
25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşılaşmasında 13 km koştuğu belirtildi. Orta sahadaki takım arkadaşı İrfan Can'ın oyundan atılmasının ardından büyük bir mücadele ortaya koyan Crespo sarı lacivertli taraftarlardan büyük destek gördü.
- Crespo, sezon başında 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile oynanan karşılaşmada attığı galibiyet golüyle de sarı lacivertli taraftarların takdirini kazanmıştı.