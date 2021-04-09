Fenerbahçeli futbolcunun formasını giydiği takım Amatör Lig'e düştü

Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan geçen yaz 5 yıllığına renklerine bağladığı 19 yaşındaki forvet Barış Sungur, sarı-lacivertli takımla bir ay antrenmana çıktıktan sonra tecrübe kazanması için Muğlaspor'a kiralandı.

3. Lig 4. Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayan Muğlaspor'da yedek kalan genç forvet, 7'si ilk 11'de olmak üzere oynanan 28 lig maçının yalnız 17'sinde forma giyebildi. Sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabilen Barış, toplam 647 dakika sahada kalıp gol atamadı.

Muğlaspor, ligde 28 haftada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyetle 19 puan toplarken son sıradan çıkamayarak bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını tüketti.

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Barış Sungur'un Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

DHA Barış Sungur, Fenerbahçe'de hazırlık maçında forma şansı bulmuştu.

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