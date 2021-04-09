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Fenerbahçeli futbolcunun formasını giydiği takım Amatör Lig'e düştü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin sezon başında yıldız adayı olarak 3. Lig ekibi Bucaspor 1928'den transfer edip ardından aynı ligdeki Muğlaspor'a kiralık verdiği Barış Sungur, ligin bitimine 4 hafta kala takımıyla amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçeli futbolcunun formasını giydiği takım Amatör Lige düştü
Barış Sungur'un kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan geçen yaz 5 yıllığına renklerine bağladığı 19 yaşındaki forvet Barış Sungur, sarı-lacivertli takımla bir ay antrenmana çıktıktan sonra tecrübe kazanması için Muğlaspor'a kiralandı.

3. Lig 4. Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayan Muğlaspor'da yedek kalan genç forvet, 7'si ilk 11'de olmak üzere oynanan 28 lig maçının yalnız 17'sinde forma giyebildi. Sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabilen Barış, toplam 647 dakika sahada kalıp gol atamadı.

Muğlaspor, ligde 28 haftada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyetle 19 puan toplarken son sıradan çıkamayarak bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını tüketti.

  • Barış Sungur'un Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Barış Sungur, Fenerbahçe'de hazırlık maçında forma şansı bulmuştu.
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Barış Sungur, Fenerbahçe'de hazırlık maçında forma şansı bulmuştu.

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