Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü

3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK’ya 3-2 yenilen Manisaspor'un bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Tarihinde ilk kez Amatör Lig'e düşen Manisaspor'da maç sonu büyük hüzün yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan genç futbolcular, gözyaşlarına hakim olamadı.
- Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra 2011-2012'de lige veda eden Manisaspor, 2014-2015'te TFF 1. Lig'den düştükten sonra tekrar bu lige yükselse de TFF 3. Lig'e kadar gerilemişti. 2019-20 sezonunda 3. Lig’den Amatör Lig'e düşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun küme düşmenin kaldırılması kararıyla ligde kalmıştı.