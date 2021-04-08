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Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü

Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandıran Manisaspor Kulübü, 3. Lig’in bitimine 4 hafta kala Amatör Lig'e düştü.

Haber Merkezi İHA
Süper Ligin efsane takımı amatöre düştü
Manisasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde kendi sahasında Çankaya FK’ya 3-2 yenilen Manisaspor'un bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Tarihinde ilk kez Amatör Lig'e düşen Manisaspor'da maç sonu büyük hüzün yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan genç futbolcular, gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra 2011-2012'de lige veda eden Manisaspor, 2014-2015'te TFF 1. Lig'den düştükten sonra tekrar bu lige yükselse de TFF 3. Lig'e kadar gerilemişti. 2019-20 sezonunda 3. Lig’den Amatör Lig'e düşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun küme düşmenin kaldırılması kararıyla ligde kalmıştı.

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