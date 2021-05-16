Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör ateşini yaktı: Ralf Rangnick'i getirin

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu şampiyon Beşiktaş’ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlarken, sezon boyunca Kadıköy deplasman oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca birçok galibiyet serisine de bu sezon son verirken, iç sahada mağlubiyet rekoru kırdı.

Süper Lig’in 42 haftalık periyodunu 82 puanla şampiyon Beşiktaş’ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıktı. Geçen 7 sezonda Beşiktaş 3, Galatasaray 3 ve Başakşehir 1 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler son olarak 2013-2014 sezonunda son Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.

Erol Bulut çare olamadı

Fenerbahçe’ye sezon başında büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, sarı-lacivertli ekibe çare olamadı. Sarı-lacivertli takımla çıktığı toplam 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bulut, maç başına 2.00 puan ortalamasını yakaladı. Özellikle iç sahada kaybedilen maçlar Erol Bulut’un Fenerbahçe kariyerini sona götürürken, 25 Mart’ta görevine son verildi.

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SPOR Fenerbahçe taraftarından isyan: "Topunuz gidin!"

Belözoğlu dönemi

Fenerbahçe’de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında 10 maçta görev aldı. Bu müsabakalardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sarı-lacivertli ekip, maç başına 2.30 puan ortalaması yaptı. Belözoğlu, 10 maçta iyi bir istatistik yakalasa da, Süper Lig’in 41. haftasında şampiyonluk yolunda rakibi Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’e mağlup olmasını değerlendiremeyip, Sivasspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

3 yılda 3 farklı takım şampiyonluğu

Fenerbahçe’de 2018 yılında yapılan seçimlerde başkanlığı kazanan Ali Koç, 3 yılda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü. Koç, göreve geldiği ilk sezonda Galatasaray, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ve 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş şampiyonluklarını Fenerbahçe başkanlığı döneminde yaşadı. Başkan Koç’un haziran ayında yapılacak olan seçim öncesinde başkanlığa aday olması bekleniyor.

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Taraftarların, #RangnickFenere çalışması

"Ralf Rangnick gelsin"

Gelecek sezon için Fenerbahçe'nin hocası henüz belli değil. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak görev yapmayacağı ve yöneticilerin yabancı bir hocayla anlaşmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden "#RangnickFenere" etiketiyle, Alman hoca Ralf Rangnick'in takımın başına geçmesi için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde binlerce twit atılırken, etiket gündeme oturdu.

Hocaların hocası Rangnick

Şu anda boşta bulunan Ralf Rangnick, 'hocaların hocası' olarak biliniyor. Thomas Tuchel, Adi Hütter, Julian Nagelsmann, Marco Rose ve Roger Schmidt gibi birçok hoca, Rangnick'in yardımcılığını yapmıştı.

Ralf Rangnick'n kazanmış olduğu kupalar;

2001/2002 Hannover 96 Bundesliga 2. Lig Şampiyonluğu

2005/2006 Schalke 04 Alman Lig Kupa Şampiyonluğu

2010/2011 Schalke 04 Alman Kupa Şampiyonluğu

2011/2012 Schalke 04 Almanya Süper Kupa Şampiyonluğu

2013/2014 Salzburg Avusturya Şampiyonluğu

2013/2014 Salzburg Avusturya Kupa Şampiyonluğu

2014/2015 Salzburg Avusturya Şampiyonluğu

2014/2015 Salzburg Avusturya Kupa Şampiyonluğu

Fenerbahçeli taraftarların atmış olduğu twitlerden bazıları;

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