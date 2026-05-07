Fenerbahçeli yıldız ameliyat olacak: Kalan maçlarda yok

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken Fenerbahçe'de yıldız ismin ağrıları arttı. Sarı-lacivertlilerde sağlık heyeti, oyuncu için ameliyat kararı verdi.
Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin kasığındaki fıtık nedeniyle operasyon geçirecek.
Galatasaray derbisi öncesi Münih'e giderek tedavi olan genç futbolcunun ağrıları nüksetti. Bu doğrultuda Nene için sezon sonunda ameliyat olmaya karar verdi.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, TÜMOSAN Konyaspor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.