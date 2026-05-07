Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu için iki ihtimal

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında heyecan son haftalara taşınırken, Fenerbahçe’nin mutlu sona ulaşabilmesi için kritik senaryolar netleşti. Sarı-lacivertli ekip, kalan haftalarda hata yapmadan rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için öncelikle kalan iki maçını da kazanması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin tüm maçlarını galibiyetle tamamlaması halinde ise gözler Galatasaray’ın alacağı sonuçlara çevrilecek.

Şampiyonluk yarışındaki ilk senaryoya göre Galatasaray’ın kalan iki maçını da kaybetmesi durumunda, Fenerbahçe sezonu zirvede tamamlayacak.

Bir diğer ihtimalde ise sarı-kırmızılı ekibin son iki haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alması gerekiyor. Bu durumda da Fenerbahçe’nin iki maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf sarı-lacivertliler olacak.











