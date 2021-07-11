Fenerbahçeli yıldız idmandaki performansıyla hayran bıraktı: Pereira'nın lideri olacak

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yeni sezonda farklı olacağını Topuk Yaylası kampında kendini hissettirdi. Geçen sezon devre arasında kadroya katılan ve sarı-lacivertli takımla ilk sezon kampını geçiren tecrübeli yıldız örnek olacak bir motivasyon ve hırsla çalışırken, teknik direktör Vitor Pereira’nın sahada en güveneceği isimlerden biri olacağını gösterdi.

Farklı bir görüntü çizen, antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli olan Mesut Özil başarılı performansıyla öne çıkıyor. Çalışkanlığı ve başarılı performansıyla kampın öne çıkan isimlerinden olan tecrübeli futbolcu fizik ve kondisyon olarak da üst seviyede. Geçen sezon başı kampı geçirmediği için fizik kondisyon eksiği fazlasıyla dikkat çeken Mesut Özil yeni sezonda sahada daha farklı bir kimliğe bürüneceğini gösteriyor. Yıldız oyuncu, antrenmanlarda olumlu pas, ileriye doğru olumlu pas gibi önemli noktalarda takımın liderlerinden olurken, savunma anlamında da Fenerbahçe’nin en iyileri arasında yer alıyor.

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Mesut Özil’in özellikle teknik direktör Vitor Pereira’nın çok önem verdiği ‘top kaybedildiğinde takım olarak baskı’ felsefesine de çok iyi şekilde uyum sağladı. 32 yaşındaki futbolcu bununla ilgili olarak, “Hocamız topu rakipten bir an önce almak şeklindeki oyun felsefesine bizi ikna etti” dedi.

Mesut Özil’in takım arkadaşlarıyla samimi tavırları da dikkat çekiyor. Takımda tecrübeli futbolcuya çok büyük bir sevgi ve saygı var. Takım arkadaşları da Mesut Özil ile birlikte oynamaktan ve onun sahadaki liderliğinden oldukça memnun. Genç oyuncular da Mesut Özil’in tecrübesinden faydalanmak istiyor.

Pereira idmanda Mesut Özil'e taktik veriyor.

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"Enerjine ve liderliğine ihtiyacım var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın yeni sezonda sahadaki lideri de Mesut Özil olacak. Yıldız oyuncu ile bire bir görüşme yapan Portekizli teknik adam, tecrübeli orta saha oyuncusuna “Enerjine ve liderliğine ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, yeni sezonda 10 numarayı giyeceğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda “Sihirli numara 10’un dönüşü” şeklinde Ülker Stadı’nın tünelinde 10 numara formalı kendi çizimini paylaştı. Sarı-lacivertli takım kaptanlığı için de Mesut Özil’e görev verilmeyi düşünüldüğü de belirtildi.

"Çok güçlü Fenerbahçe izleteceğiz"

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FBTV’ye konuşan Mesut Özil, camia ve taraftarlara iddialı mesajlar verdi. Bu sezon güçlü bir Fenerbahçe izleteceklerini belirten yıldız oyuncu, “Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Fitim, sağlıklıyım, yüzde 100 hazırım. Hedefim Fenerbahçe’yle şampiyon olmak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse camiamıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin. İnşallah sezon sonunda İstanbul’da hep beraber o şampiyonluğu kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

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