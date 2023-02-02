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Spor

Fenerbahçeli yöneticiden Ali Palabıyık için ağır sözler

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Adana Demirspor maçı sonrasında mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

23:34 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ali Palabıyık - TFF Hakemi

Ali Palabıyık - TFF Hakemi

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Adana Demirspor maçı sonrasında mücadelenin hakemi Ali Palabıyık için suçlamalarda bulundu.

İşte Baki'nin sözlerinden öne çıkanlar;

"Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça."

"Ivan Bebek diye şeref yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık bugün onun da önüne geçti. Gol atıyoruz. Net gol. Verilmiyor. 3 penaltımız verilmiyor."

"Sayın Mehmet Büyükekşi'ye soruyorum. Bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ali Palabıyık yönetimi hakkında ne düşünüyor?"

"Ali Palabıyık seni kim atadı bu maça? Fenerbahçe'yi katletmen için sana bu emri kim verdi? Bu maçın şifresi çözülmeden Türkiye Ligi'nin şifresi çözülemez. Yeter! Sivas-Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalı. Şimdi de bu."



#Fenerbahçe
#Selahattin Baki
#Adana Demirspor
1 saat önce
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Fenerbahçeli yöneticiden Ali Palabıyık için ağır sözler
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