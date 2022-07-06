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Fenerbahçelileri heyecanlandıran pozisyon

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynadığı hazırlık maçında Arda Güler, Emre Mor'a nefis bir pas attı. Emre, gol pozisyonunu sonuçlandıramasa da iki futbolcunun uyumu camiayı mest etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçelileri heyecanlandıran pozisyon
Arda Güler'in pası

Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43. dakikada Diego Rossi ve 61. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Mücadeleye yedek başlayan isimlerden Emre Mor ile Arda Güler ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Performansı en çok merak edilen iki futbolcunun girdiği bir pozisyon sarı-lacivertli taraftarlara büyük heyecan yaşattı.

Arda'nın hazırladığı ve şık pasla Emre Mor'a aktardığı pozisyon gol olmasa da iki futbolcunun uyumu camiayı mest etti.

İşte o pozisyon:

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