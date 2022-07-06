Fenerbahçelileri heyecanlandıran pozisyon

Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43. dakikada Diego Rossi ve 61. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Mücadeleye yedek başlayan isimlerden Emre Mor ile Arda Güler ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Performansı en çok merak edilen iki futbolcunun girdiği bir pozisyon sarı-lacivertli taraftarlara büyük heyecan yaşattı.

Arda'nın hazırladığı ve şık pasla Emre Mor'a aktardığı pozisyon gol olmasa da iki futbolcunun uyumu camiayı mest etti.

İşte o pozisyon:

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Arda Güler'in pasında Emre Mor gol pozisyonundan yararlanamadı! @emregurkaynak @parmamaniac pic.twitter.com/ezrB6uo3Rn — S Sport (@ssporttr) July 5, 2022