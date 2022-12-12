Fenerbahçelilerin gözü kulağı Brezilya'dan gelecek haberde

Ekonomi

IMF: Küresel borç salgın öncesi seviyelerin üzerinde

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2021'deki keskin düşüşe rağmen salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Küresel borcun yavaş bir oranda da olsa artmaya devam ettiği belirtilen yazıda, geçen yıl 235 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.