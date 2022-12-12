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Fenerbahçelilerin gözü kulağı Brezilya'dan gelecek haberde

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etmesi, ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Teknik direktör Tite'nin vedasının ardından takımın başına kimin geçeceği konuşulurken Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus da adaylar arasında gösteriliyor. Brezilya'dan gelen son haberler ise sarı lacivertli taraftarları rahatlatacak cinsten.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçelilerin gözü kulağı Brezilyadan gelecek haberde
Jorge Jesus - Fenerbahçe

Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda etmesi Türkiye'de en çok Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Teknik direktör Jorge Jesus'un adının Sambacılarla anılması sonrasında tedirgin olan sarı lacivertlilere Brezilya'dan rahatlatıcı haberler gelmeye başladı.

Tite sonrasında takımın başına Jorge Jesus'un geçmesinin muhtemel olduğunu belirten Güney Amerika basını, şimdilerde ise Fluminense'nin hocası Fernando Diniz'in adını ön plana çıkartıyor.

Brezilya'nın efsane forveti Ronaldo da yaptığı açıklamada Diniz'in milli takımın başına geçebileceğini belirtti.

Ronaldo'nun sözleri şöyle;

  • "Fernando Diniz, çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör ve Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olacaktır."
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