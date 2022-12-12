Fenerbahçelilerin gözü kulağı Brezilya'dan gelecek haberde

Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda etmesi Türkiye'de en çok Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Teknik direktör Jorge Jesus'un adının Sambacılarla anılması sonrasında tedirgin olan sarı lacivertlilere Brezilya'dan rahatlatıcı haberler gelmeye başladı.
Tite sonrasında takımın başına Jorge Jesus'un geçmesinin muhtemel olduğunu belirten Güney Amerika basını, şimdilerde ise Fluminense'nin hocası Fernando Diniz'in adını ön plana çıkartıyor.
Brezilya'nın efsane forveti Ronaldo da yaptığı açıklamada Diniz'in milli takımın başına geçebileceğini belirtti.
Ronaldo'nun sözleri şöyle;
- "Fernando Diniz, çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör ve Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olacaktır."