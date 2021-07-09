Fenerbahçe'nin 3. forması internete sızdı: Tanıtımı henüz yapılmadı

Fenerbahçe Kulübü ile Puma arasında 2 yıllık anlaşma sağlandı. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Alternatif forma 19 Ağustos'ta tanıtılacak

Düzenlenen lansmanda sarı-lacivertli takımın gelecek sezon giyeceği iç saha ve deplasman formaları tanıtılırken, alternatif forması tanıtılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3. formanın 19 Ağustos'ta tanıtılacağını söyledi.

Kızılhan, "3’üncü formamızın satışa çıkmamasının sebebi, markanın diğer sponsorluğunu yaptığı takımların formalarıyla birlikte 19 Ağustos tarihinde ortak bir iletişimle global süreçte eş zamanlı satışa çıkacak olması" ifadelerini kullandı.

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"Formalar sızdırıldı"

Lansmanda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2022-2023 sezonu formalarını da kararlaştırdıklarını söyledi. Koç, "Bu sezon formalarımızı göreceksiniz, çok heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Kalıplar dışı bir forma yaklaşımı geliyor. 19 Temmuz'da forma lansmanı yapardık, bu sene bayrama denk geldiği için yapmıyoruz. Ben PUMA'ya rahatsızlığımı belirttim ne yazık ki formalar sızdı. Reklam ajansını değiştiririm olacak iş değil çok rahatsız olduk. Bence formaların, Avrupa'da olduğu gibi son maçta lansmanını yapmakta fayda var. En azından bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı iletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin alternatif forması da sızdırıldı

Fenerbahçe ile Puma arasında düzenlenen lansmanda, sarı-lacivertli takımın iç saha ve deplasman formaları tanıtılmış fakat alternatif forması tanıtılmamıştı. İnternete sızdırılan formalar arasında Fenerbahçe'nin 3. forması da yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin 3. forması

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