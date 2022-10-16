Fenerbahçe'de 6 eksik

Spor

Başkan Özgökçen: “VAR’da sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz”

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Konya barosu seçimlerinde oy kullanan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, VAR’da maçların sonuçlarına etki edecek hamlelerin yapıldığını söyledi. Başkan Özgökçen'in açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.