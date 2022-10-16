Fenerbahçe'de 6 eksik

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Zajc, Arao, Mert Hakan, Emre Mor ve Joshua King kafilede yer almadı.
Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 16.30’da kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu şöyle:
📋 MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz. #ANKvFB pic.twitter.com/VglNvNb311
📋 MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz. #ANKvFB pic.twitter.com/VglNvNb311— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 16, 2022