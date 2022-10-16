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Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe'de Luan Peres, Zajc, Willian Arao, Mert Hakan, Emre Mor ve Joshua King, Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Ankaragücü maçı kamp kadrosu
Arao ve Zajc dün takımdan ayrı çalışmıştı .

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Zajc, Arao, Mert Hakan, Emre Mor ve Joshua King kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 16.30’da kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu şöyle:

Arda'ya daha fazla süre
SPOR
Arda'ya daha fazla süre


Başakşehir-İstanbulspor

Başakşehir-İstanbulspor

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
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