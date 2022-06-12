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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk imzasını atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Lincoln Henrique'nin pazartesi günü İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin anlaşma sağladığı Lincoln Henrique İstanbula geliyor​
Lincoln'ün günvel piyasa değeri 5 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği oyuncular üzerinden transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Santa-Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi İstanbul'a davet etti.

İstanbul'a geliyor

Pazartesi akşamı İstanbul'da olması beklenen 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Lincoln Henrique, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

  • Sözleşme detayları belli oldu
  • Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique, senelik 750 bin euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu için de 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşme detayları belli oldu
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşme detayları belli oldu

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