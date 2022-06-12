Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği oyuncular üzerinden transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Santa-Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi İstanbul'a davet etti.
İstanbul'a geliyor
Pazartesi akşamı İstanbul'da olması beklenen 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Lincoln Henrique, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
- Sözleşme detayları belli oldu
- Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique, senelik 750 bin euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu için de 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Henrique'lerden (Lincoln) birisi geldi. Yıllık 750 bin euro kazanacak. Bonservis ücreti 4 milyon euro. Resmi açıklamayı bekliyoruz.
Diğer Henrique de (Bruno) ise, oyuncudan yana bir sıkıntı yok. Eğer Flamengo ile bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa, imzayı atacak. https://t.co/6bxWD4xf1C
Henrique'lerden (Lincoln) birisi geldi. Yıllık 750 bin euro kazanacak. Bonservis ücreti 4 milyon euro. Resmi açıklamayı bekliyoruz.