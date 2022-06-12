Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği oyuncular üzerinden transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Santa-Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi İstanbul'a davet etti.

İstanbul'a geliyor

Pazartesi akşamı İstanbul'da olması beklenen 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Lincoln Henrique, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique, senelik 750 bin euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu için de 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

SPOR Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşme detayları belli oldu