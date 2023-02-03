Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: İki isim liste dışı kaldı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim etti. Sarı-lacivertli ekipte iki isim kadro dışı kalırken, yeni transferler listeye dahil oldu.
20:46 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim bildirdi. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Oosterwolde ile Samet Akaydin kadroda yer alırken, Gustavo Henrique ve Alioski listenin dışında kaldı.
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