|
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: İki isim liste dışı kaldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim etti. Sarı-lacivertli ekipte iki isim kadro dışı kalırken, yeni transferler listeye dahil oldu.

20:46 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim bildirdi. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Oosterwolde ile Samet Akaydin kadroda yer alırken, Gustavo Henrique ve Alioski listenin dışında kaldı.



#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Kadro
35 dakika önce
default-profile-img
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: İki isim liste dışı kaldı
Ziyech'ten kötü haber geldi
Kocaeli'de kamp alanındaki karavan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Başbakanı Kurti’den ortak basın toplantısı
Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında ölü sayısı yükseldi
Muğla'da sağanak: Yollar göle döndü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.