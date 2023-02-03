Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: İki isim liste dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçtan kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 83’ Cherif Ndiaye (pen.) ve 88’ Enner Valencia’dan geldi. 32. dakikada Adana Demirspor’dan Younes Belhanda penaltı atışını değerlendiremedi. Bu sonuçlarla Fenerbahçe puanını 45’e yükseltti. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkmış oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özetine ve Spor Toto Süper Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.