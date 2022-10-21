Fenerbahçe Başakşehir maçında orta saha kurgusunu değiştiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde yarın Başakşehir ile oynanacak maçta orta saha kurgusunu değiştirecek. Portekizli teknik adam, Başakşehir’e karşı daha sert bir orta saha oluşturacak.

Orta saha değişiyor

Merkezde Crespo’nun yeri garanti görülürken yanında sakatlığı geçen Arao ya da İsmail Yüksek ikilisinden biri olacak. Arao’nun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle yedek soyunabileceği belirtildi. Orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu, orta alanın sağında ise Osayi Samuel’in oynaması bekleniyor. Forvet üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci-Batshuayi-Valencia’nın görev alacağı, Joao Pedro’nun ise yedek soyunacağı gelen haberler arasında.

Arao hazır kıta

Jesus, Arao ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Portekizli teknik adam, taktik antrenmanlarda Arao ile yakından ilgilendi. Arao da Jesus’a tam olarak hazır olduğunu, görev verilirse forma giyebileceğini belirtti. Emre Mor ve Miha Zajc da Başakşehir maçında kadroda olacak ve teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

SPOR Enner Valencia: "Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım"

M. Başakşehir maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. ✅ pic.twitter.com/4oJ1EBErSE REKLAM October 20, 2022



