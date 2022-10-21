Spor Fenerbahçe Başakşehir maçında orta saha kurgusunu değiştiriyor
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Fenerbahçe Başakşehir maçında orta saha kurgusunu değiştiriyor

Orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Crespo’nun yanında Arao ya da İsmail Yüksek’ten birine şans verecek. Forvet üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci-Batshuayi-Valencia’nın görev alacağı, Pedro’nun ise yedek soyunacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Başakşehir maçı kadrosu nasıl olacak?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde yarın Başakşehir ile oynanacak maçta orta saha kurgusunu değiştirecek. Portekizli teknik adam, Başakşehir’e karşı daha sert bir orta saha oluşturacak.

Orta saha değişiyor

Merkezde Crespo’nun yeri garanti görülürken yanında sakatlığı geçen Arao ya da İsmail Yüksek ikilisinden biri olacak. Arao’nun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle yedek soyunabileceği belirtildi. Orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu, orta alanın sağında ise Osayi Samuel’in oynaması bekleniyor. Forvet üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci-Batshuayi-Valencia’nın görev alacağı, Joao Pedro’nun ise yedek soyunacağı gelen haberler arasında.

  • Arao hazır kıta
  • Jesus, Arao ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Portekizli teknik adam, taktik antrenmanlarda Arao ile yakından ilgilendi. Arao da Jesus’a tam olarak hazır olduğunu, görev verilirse forma giyebileceğini belirtti. Emre Mor ve Miha Zajc da Başakşehir maçında kadroda olacak ve teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

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