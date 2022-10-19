Fenerbahçe'nin başarısının sırrı çözüldü

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe büründü. Portekizli teknik adan kısa sürede 90 dakika boyunca koşan ve sahanın her yerinde basan bir takım oluşturdu. Fenerbahçe’nin fizik gücü ve ‘koşu mesafeleri’ başarının sırrı oldu.

Sarı-lacivertli oyuncuların da koşu mesafeleri Avrupa liglerinde mücadele eden oyuncuların seviyesine yaklaştı. Jesus bir maç içinde yaklaşık 12 km koşabilen ve rakibin sertliğine direnç gösteren bir takım olgusu oluşturdu. Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 119, 866 metre koşarak sezon rekoru kırdı.

Hücum da zirvede

Fenerbahçe’de geride kalan 10 hafta sonunda birçok istatistikte ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın ofansif anlamda birçok istatistikte zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, ligde 28 golle en fazla gol atan takım olurken, 19.56 XG ile en fazla gol beklentisi oluşturan, 37 gol pozisyonuyla en fazla gol pozisyonuna giren takım olarak da ilk sırada yer alıyor. Jorge Jesus 3’lü ve 4’lü savunmayla sahaya çıkabiliyor, ancak Fenerbahçe’nin oyunu dizilişe göre değişmiyor. Sarı-lacivertliler aynı oyun anlayışıyla sahada yer alıyor.

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