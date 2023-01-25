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Spor

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Bruma için olay sözler

Hollanda ekibi PSV'nin eski futbolcularından Rene Van de Kerkhof, Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Bruma için açıklamalarda bulundu. Kerkhof, "Bruma, PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferiydi. Bana göre futbolu bırakmalı" ifadelerini kullandı.

18:38 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bruma - Fenerbahçe

Bruma - Fenerbahçe

Eski PSV oyuncusu Rene Van de Kerkhof, Fenerbahçelilerin tepkisini çeken açıklamalar yaptı.

Sarı lacivertlilerin bonservisini PSV'den aldığı Bruma hakkında konuşan eski futbolcu, "Bu hafta aldığım en güzel haber Bruma'nın satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma futbolu bırakmalı" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, sezon başında Jorge Jesus'un isteğiyle Portekizli futbolcu Bruma'yı satın alma opsiyonlu olarak kiralamıştı. Sarı lacivertli yönetim, devre arası transfer döneminde Bruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin euro ödeyerek aldı.

Bruma, Fenerbahçe formasıyla sadece 1 lig maçına çıkabildi. Portekizli futbolcu geçirdiği sakatlık sebebiyle sezonun ilk yarısında çok az forma giyebildi.

  • 71 yaşındaki Rene Van de Kerkhof, 1973-1983 yılları arasında PSV forması giymişti. Kerkhof, Hollanda Milli Takımı ile de 47 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldığını önceki günlerde sosyal medya hesabından açıklamıştı.
#Fenerbahçe
#Bruma
#PSV
1 saat önce
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Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Bruma için olay sözler
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