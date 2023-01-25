Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Bruma için olay sözler

Sarı lacivertlilerin bonservisini PSV'den aldığı Bruma hakkında konuşan eski futbolcu, "Bu hafta aldığım en güzel haber Bruma'nın satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma futbolu bırakmalı" ifadelerini kullandı.