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Fenerbahçe’nin derbide en büyük kozu Kadıköy

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da evinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler topladığı 35 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibinin en büyük avantajı evi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçenin derbide en büyük kozu Kadıköy!
Fenerbahçe bu sezon iç sahada 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. (Fotoğraf: Kadircan Dilli)

Süper Lig’in zirve yarışında olan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi ev sahibi Fenerbahçe’nin en büyük kozu Kadıköy olacak.

Geçen sezon 2 maçı da kazandı

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste 3 galibiyet ve fazlasını en son 2005-2008 yılları arasında aldı. Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler rakibi karşısında 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon NEF Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de de 2-0’lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.
Geçtiğimiz sezon NEF Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de de 2-0’lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.


İç sahada en başarılı takım

Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7’sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı. Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor. Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6’sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.
Son 20 yılda derbi performansı

2000’li yılların başından itibaren ezeli rakibi Galatasaray’a karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, son 20 yılda yaşadığı 2 mağlubiyeti 2020 ve 2021 yıllarında aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, benzer bir seriyi de Beşiktaş’a karşı sağladı. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 3 puan sevinci yaşadığı Kadıköy’de 15 yıl galibiyet hasreti çekti. Fenerbahçe, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 22 galibiyet alırken, 13 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 2’si Galatasaray’a 3’ü de Beşiktaş’a olmak üzere 5 kez kaybetti.

Golcüler takımı sırtlıyor
Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 16 müsabakada rakip filelere 42 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor. Süper Lig’de bu sezon gol krallığı listesinde 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10’unu Kadıköy’de kaydetti. Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 8’e çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3’er golle takıma katkı sağladı.

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En deneyimli Altay ve Serdar

Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır ile savunma oyuncusu Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla derbide Galatasaray’a karşı 5 kez sahada yer aldı. Serdar, Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe’ye karşı 4 kez rakip oldu. Mert Hakan Yandaş, 4 kez derbi deneyimi yaşarken, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel de kariyerlerinde 3’er kez derbide forma şansı buldu.

Altay bu sezon 27 maç, Serdar Aziz ise 14 maçta görev aldı.
Altay bu sezon 27 maç, Serdar Aziz ise 14 maçta görev aldı.



2 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Tek eksik Pedro

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Luan Peres’in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pedro, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pedro, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.


Kadıköy’deki son 10 maç

  • İki ezeli rakibin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın ise 2 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere tamamlandı.

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