Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin durumu belirsizliğini koruyordu. Çünkü sarı-lacivertli takımın sezon başında MLS ekibi Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı belli değildi.
4 yıllık anlaşma sağlanmış
Fakat Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaliyet raporunda, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alındığı görüldü. Faaliyet raporundaki maddede, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
"Kiralandı" denmişti
Rossi'nin transfer olduğu 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan transfer duyurusunda sadece "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır" denilmişti.
- Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada süre alan Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Oyuncunun bonservis bedelinin 6-7 milyon euro arası olduğu öğrenildi.