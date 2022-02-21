Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı

Hayat

Dava ve özgürlük savaşçısı: Malcolm X

"Beyaz derilinin siyah deriliye, siyah derilinin beyaz deriliye üstünlüğü yoktur" hadisini kendisine düstur edinmiş ve ırkçılığa karşı büyük mücadele vermiş olan Malcolm X, şehadetinin üzerinden 57 sene geçmesine rağmen bütün insanlığa ilham olmaya devam ediyor.