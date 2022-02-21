Spor Fenerbahçenin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi
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Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi

Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaliyet raporuna göre, MLS'ten kiralanan Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı ve 4 yıllık sözleşme imzalandığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi
Transfermarkt verilerine göre Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımın sezon başında MLS ekibi Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı henüz belirsiz.

4 yıllık anlaşma sağlanmış

Fakat Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı faaliyet raporuna göre, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alındığı iddia edildi. Faaliyet raporundaki maddede, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1 yılı kiralık, 3 yılı opsiyonlu

Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile 1 yılı kiralık, 3 yılı ise zorunlu olmayan opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık bir sözleşme yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, Rossi ile devam kararı alırsa 3 yıllık opsiyon devreye girecek.

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada süre alan Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Oyuncunun bonservis bedelinin 6-7 milyon euro arası olduğu öğrenildi.

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