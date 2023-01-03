Fenerbahçe'den Eden Hazard hamlesi

Eden Hazard'ın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda oyuncu arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü bir yıldızla görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe Eden Hazard için teklif yaptı

Defansacentral'in haberine göre Fenerbahçe, Eden Hazard'ın transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibiyle 31 yaşındaki oyuncu için masaya oturdu. Haberde, yıllık net 12 milyon euro kazanan Hazard için Fenerbahçe'nin, sezonun geri kalanında kiralık için 5 milyon euro ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

115 milyon euroya transfer olmuştu

1 Temmuz 2019 tarihinde 115 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, bu sezon ligde sadece 3 karşılaşmada süre aldı. Toplamda 98 dakika oynayan Hazard, gol veya asist üretemedi. 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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