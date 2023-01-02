Fenerbahçe ve Manchester United Aboubakar'ın peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler forvet arayışlarına çevrildi. Sarı-lacivertli takım, daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Aboubakar'ı kiralamak istiyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imzası sonrası Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün, Kamerunlu golcünün transferi için Al Nassr yönetimiyle temasa geçtiği belirtildi. Bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, Aboubakar'ın yıllık ücretini karşılayarak kadroya katmak istiyor.

Pedro'nu lisansı askıya alınacak

Sarı-lacivertliler, Luis Gustavo transferi nedeniyle iyi ilişkiler içerisinde olduğu Al Nass'dan Aboubakar'ın transferini gerçekleştirirse sakatlığı bulunan ve sahalara dönüş süresi belirsiz olan Joao Pedro'nun lisansını askıya alacak.

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Manchester United ve Real Sociedad Aboubakar'ı istiyor

Bu arada İngiliz Daily Mail gazetesi Manchester United'ın Aboubakar'ı ara transferde kadrosuna katmak istediğini yazdı. Daha önce İspanyol basını da Real Sociedad'ın, 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini yazmıştı.

Bu sezon 10 maçta süre alan Vincent Aboubakar, 3 gol ve 1 asistle oynadı. Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

SPOR Vincent Aboubakar ayrılmak istiyor

SPOR Kamerun-Sırbistan: 3-3