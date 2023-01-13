Spor Fenerbahçenin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

Fenerbahçe Kulübü, "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 11. yıl dönümünde kabri başında andı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Başantrenörü Ateş Çınar, teknik ekip ve taraftarlar katıldı.

Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken ardından dualar okundu.

  • Törende Fenerbahçe Televizyonu’na kısa bir açıklama yapan Burak Çağlan Kızılhan, "Dedelerimizin, babalarımızın anlattığı efsanemiz Lefter hikayeleri ile büyüdük. Bugün de ailesi, sevenleri ve taraftarlarımızla kabri başında kendisini anmış olduk. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
İki eksikle gidiliyor

İki eksikle gidiliyor

​Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Tek tercihleri bendim

'Tek tercihleri bendim'

​Jose Mourinho'dan Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'na cevap geldi.
İstenilen bonservis belli oldu

İstenilen bonservis
belli oldu

Fenerbahçe Fran Navarro için Gil Vicente ile görüştü.
Morelos'un peşinde

Morelos'un peşinde

​Beşiktaş golcü oyuncunun peşine düştü
Wright savaşı

Wright savaşı

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile Galatasaray'dan talepleri belli oldu.
Avcı'ya destek verdi

Avcı'ya destek verdi

​İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, soruları yanıtladı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Ankaragücü sezon başında transfer ettiği Jese'nin sözleşmesini feshetti.
Arabistan'a kiralandı

Arabistan'a kiralandı

​Göztepe, Slovenyalı on numarası Tijanic'i sezon sonuna kadar gönderdi.
'Türk futbol ekolünü <br>inşa etmeliyiz'

'Türk futbol ekolünü
inşa etmeliyiz'

​Bakan Kasapoğlu, TFF Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
'Toprağa bir tohum attık'

'Toprağa bir tohum attık'

TFF Başkanı Büyükekşi Türk futbolunun daha iyi yerlere geleceğini söyledi
Gün sayıyor

Gün sayıyor

​Eski takım arkadaşları Aboubakar'ı bekliyor.
İtalyanlar geliyor

İtalyanlar geliyor

Napoli'nin yapacağı teklif ortaya çıktı.
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

​İtalya Kupası'nda Roma, Dybala'nın golüyle Genoa'yı 1-0 eledi.
Alman medyasında konuşuldu

Alman medyasında konuşuldu

​TFF 1.Lig ekibi Altınordu'nun projeleri anlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.