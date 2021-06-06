Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Ömer Faruk Beyaz yeni formasıyla poz verdi

Fenerbahçeli taraftarları altyapıda gösterdiği performansla etkileyen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezonun bitimiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Genç futbolcu kariyerine Almanya'nın köklü takımlarından Stuttgart ile devam edecek. Sadece yetiştirme bedeli karşılığında Almanya'nın yolunu tutan oyuncu, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe'deki son sezonunda kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takan Emre Belözoğlu, genç oyuncu için çok görüştüklerini ancak ailesini ve oyuncuyu ikna edemediklerini aktarmıştı.