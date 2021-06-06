Spor Fenerbahçenin elinden kaçırdığı Ömer Faruk Beyaz yeni formasıyla poz verdi
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Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Ömer Faruk Beyaz yeni formasıyla poz verdi

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı. Beyaz, takımda forma şansı bulamaması sonrasında Almanya'nın köklü kulüplerinden Stuttgart ile anlaşma sağlamıştı. Genç oyuncu yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin elinden kaçırdığı Ömer Faruk Beyaz yeni formasıyla poz verdi
Ömer Faruk Beyaz, Avrupa basınında geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Fenerbahçeli taraftarları altyapıda gösterdiği performansla etkileyen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezonun bitimiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Genç futbolcu kariyerine Almanya'nın köklü takımlarından Stuttgart ile devam edecek. Sadece yetiştirme bedeli karşılığında Almanya'nın yolunu tutan oyuncu, yeni takımının formasıyla poz verdi.

  • Fenerbahçe'deki son sezonunda kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takan Emre Belözoğlu, genç oyuncu için çok görüştüklerini ancak ailesini ve oyuncuyu ikna edemediklerini aktarmıştı.

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