Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na teklif ettiği maaş belli oldu

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu ile halen resmi sözleşme imzalanmış değil. Genç oyuncu ve menajeriyle görüşmeler sürerken, yönetimin Ferdi Kadıoğlu’na yıllık 18 milyon TL’nin yanı sıra başarı bonusları ve 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun menajeriyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği, 22 yaşındaki oyuncunun da sarı-lacivertli kulüpte devam etmekten yana olduğu belirtildi. Ferdi Kadıoğlu’na hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den teklifler olduğu öğrenildi. Genç oyuncuya Trabzonspor’un da ilgisinin olduğu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da yönetime verdiği raporda Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosunda görmek istediğini söylediği öğrenildi.

Bu sezon 7 farklı mevkide oynadı

REKLAM

Fenerbahçe’de bu sezon ilk 11’in değişmez ismi Ferdi aynı zamanda takımın vazgeçilmezi oldu. Gerçek mevkii forvet arkası genç oyuncu Portekizli teknik direktör Vitor Pereira döneminde düzenli olarak forma şansı buldu ve 3’lü oyun sisteminde sağ ve sol kanatta oynadı. 4’lü sisteme dönüldüğünde de sağ ve sol bekte görev yaptı. 21 yaşındaki orta sahayı teknik direktör İsmail Kartal da sol bek eksikliğinde bu bölgede kullandı.

Sol bek olarak da öne çıkan Ferdi, oynadığı tüm mevkilerde başarılı oldu. 22 yaşındaki oyuncu, mevkisi dışında orta saha sol, orta saha sağ, sağ kanat, sol kanat, 10 numara, sağ bek ve sol bek olarak 7 farklı mevkide oynadı. Genç oyuncu, UEFA Konferans Ligi’nde de haftanın en yüksek puan alan oyuncuları arasına girdi.

SPOR Beşiktaş Larin'in alternatifini Fenerbahçe'de buldu: Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiler

SPOR Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme itirafı: Fenerbahçe'de kalacak mı?



