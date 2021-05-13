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Fenerbahçe'nin final kabusu

Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 finalin 7’sini kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig’de son hafta maçlarında 3 kez şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da sondan bir hafta önce kendi sahasında Sivasspor’a yenilerek son haftaya lider girme şansını kaybetti ve şampiyonluğu büyük ölçüde yitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin final kabusu
Fenerbahçe ligde 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 finalin 7’sini kaybetti ve sadece 2 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig’de de şampiyonluk yolunda avantajlı girdiği son haftada 3 kez ipi göğüslemeyi başaramadı.

Bu sezon da kendi sahasında Sivasspor’a yenilerek şampiyonluğu büyük ölçüde yitiren sarı-lacivertli takım, 2005- 2006 sezonunda son haftaya lider girmesine rağmen kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olamadı. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda da son haftaya lider girdi. Sahasında Trabzonspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edemedi ve sahadan yine 1-1’le ayrıldı. Bu beraberlik Fenerbahçe’yi şampiyonluktan etti ve mutlu sona Bursaspor ulaştı.

  • Galatasaray'a kaybetmişti
  • Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda da son maçta şampiyonluğu kaçırdı. O sezon ilk kez oynanan Süper Final Grubu’nda son maçta lider Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe’ye şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Fenerbahçe rakibiyle 0-0 berabere kalınca bir kez daha taraftarlarını üzdü. Sarı-lacivertliler bu sezon ise Sivasspor’a yenilmesiyle bir kez daha eline geçen şampiyonluk şansını artık büyük şansa bıraktı.

Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık
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