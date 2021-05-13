Fenerbahçe'nin final kabusu

Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 finalin 7’sini kaybetti ve sadece 2 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig’de de şampiyonluk yolunda avantajlı girdiği son haftada 3 kez ipi göğüslemeyi başaramadı.

Bu sezon da kendi sahasında Sivasspor’a yenilerek şampiyonluğu büyük ölçüde yitiren sarı-lacivertli takım, 2005- 2006 sezonunda son haftaya lider girmesine rağmen kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olamadı. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda da son haftaya lider girdi. Sahasında Trabzonspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edemedi ve sahadan yine 1-1’le ayrıldı. Bu beraberlik Fenerbahçe’yi şampiyonluktan etti ve mutlu sona Bursaspor ulaştı.

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Galatasaray'a kaybetmişti

Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda da son maçta şampiyonluğu kaçırdı. O sezon ilk kez oynanan Süper Final Grubu’nda son maçta lider Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe’ye şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Fenerbahçe rakibiyle 0-0 berabere kalınca bir kez daha taraftarlarını üzdü. Sarı-lacivertliler bu sezon ise Sivasspor’a yenilmesiyle bir kez daha eline geçen şampiyonluk şansını artık büyük şansa bıraktı.

SPOR Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık



