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Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki sürprizi taraftarları duygulandırdı

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formaları için PUMA ile anlaştı. Forma lansmanında yayınlanan tanıtım videosunda Alex de Souza'nın yer alması, sarı-lacivertli taraftarları duygulandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin forma lansmanındaki sürprizi taraftarları duygulandırdı
Fenerbahçe'nin tanıtım videosundan bir kare

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formaları için PUMA ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Düzenlenen lansmanda sarı-lacivertli takımın yeni formaları tanıtılırken, aynı zamanda yayınlanan tanıtım videosu büyük beğeni topladı.

Videoda Alex de Souza'nın yer alması sarı-lacivertli taraftarları duygulandırırken, sosyal medyada formaların oldukça beğenildiği gözlendi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım videosu;

İşte Fenerbahçeli taraftarların yapmış oldukları paylaşımlardan bazıları;

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