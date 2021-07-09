Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki sürprizi taraftarları duygulandırdı

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formaları için PUMA ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Düzenlenen lansmanda sarı-lacivertli takımın yeni formaları tanıtılırken, aynı zamanda yayınlanan tanıtım videosu büyük beğeni topladı.
Videoda Alex de Souza'nın yer alması sarı-lacivertli taraftarları duygulandırırken, sosyal medyada formaların oldukça beğenildiği gözlendi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım videosu;
Bu sokakları, bu semti, bu ülkeyi, bu takımı, bu tribünleri, bu formayı yaşıyoruz. @Fenerbahce sevgisiyle yaşayan milyonların kalbine sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. #YaşıyoruzSeni pic.twitter.com/pIEzfwOmQe
Bu sokakları, bu semti, bu ülkeyi, bu takımı, bu tribünleri, bu formayı yaşıyoruz. @Fenerbahce sevgisiyle yaşayan milyonların kalbine sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. #YaşıyoruzSeni pic.twitter.com/pIEzfwOmQe— PUMA Türkiye (@PUMATurkiye) July 9, 2021
İşte Fenerbahçeli taraftarların yapmış oldukları paylaşımlardan bazıları;