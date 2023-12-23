Fenerbahçe'nin Fred'siz derbi planı hazır

Süper Lig'de yarın sahasında ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Fred'in yokluğundaki oyun planına çevrildi. Beşiktaş derbisindeki futboluyla göz dolduran Crespo, Fred'in yokluğunda sahaya 8 numarada çıkacak. Portekizli, hem savunma önünde kesici rol üstlenecek, hem de hücumları yönlendirecek.









B planı İrfan Can Kahveci





Cengiz Ünder'in de ilk 11'e formda dönmesiyle teknik heyetin eli de güçlendi. Kartal, sağ kanatta Cengiz Ünder'i görevlendirip, İrfan Can Kahveci'yi 8 numaraya çekebilecek. Tecrübeli teknik adam taktik antrenmanlarda İrfan Can Kahveci'yi de 8 numarada denedi. Son taktik idmanda kararını verecek.









Ferdi'ye kilit görev





Derbideki bir diğer önemli koz da sol bek Ferdi Kadıoğlu olacak. Ferdi, Galatasaray'ın etkili kanatlarına karşı fizik gücünü ve hızını kullanacak, hücumda ise adam eksiltme, pas ve şut opsiyonlarıyla ve içeri katederek rakip savunmanın dengesini bozacak.









Brezilyalı yokken kazanamıyor





Brezilyalı yıldız Fred'in kırmızı kart görmesi teknik direktör ismail Kartal'ın Galatasaray derbisi öncesi planlarını bozdu. Sarı-lacivertliler, bu sezon puan kaybettiği maçlarda Fred'den yoksun olarak sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin sahadan yenilgiyle ayrıldığı Ludogorets, Nordsjaelland ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra beraberlikle sona eren Adana Demirspor maçında Fred sakatlığı nedeniyle sarılacivertli formayla sahada yer alamamıştı.









Fred: Herkes bize karşı olsa da evimize 3 puanla dönüyoruz. pic.twitter.com/zxAW5f9DRf — SPOR (@yenisafakspor) December 20, 2023





İlk 11'in 10 ismi belli





Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbinin 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Livakovic, stoperde Djiku, sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi, orta saha merkezde İsmail Yüksek ve Crespo, 10 numarada Szymanski, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci, orta alanın solunda Tadic ve forvette Dzeko görev yapacak. Stoperde Djiku'nun yanında ise Samet Akaydın ve Serdar Aziz'den birinin yer alması beklenirken Serdar bir adım önde.



























