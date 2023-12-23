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Spor

Fenerbahçe'nin Fred'siz derbi planı hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Galatasaray'a karsı cezalı Fred'in yerine Crespo'yu hazırlıyor. Portekizli orta saha 8 numarada hem kesici rol üstlenecek hem de bütün atakları organize edecek. Ferdi Kadıoğlu da içeriye katederek rakip savunmanın dengesini bozacak.

10:08 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:34 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de yarın sahasında ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Fred'in yokluğundaki oyun planına çevrildi. Beşiktaş derbisindeki futboluyla göz dolduran Crespo, Fred'in yokluğunda sahaya 8 numarada çıkacak. Portekizli, hem savunma önünde kesici rol üstlenecek, hem de hücumları yönlendirecek.



B planı İrfan Can Kahveci

Cengiz Ünder'in de ilk 11'e formda dönmesiyle teknik heyetin eli de güçlendi. Kartal, sağ kanatta Cengiz Ünder'i görevlendirip, İrfan Can Kahveci'yi 8 numaraya çekebilecek. Tecrübeli teknik adam taktik antrenmanlarda İrfan Can Kahveci'yi de 8 numarada denedi. Son taktik idmanda kararını verecek.



Ferdi'ye kilit görev

Derbideki bir diğer önemli koz da sol bek Ferdi Kadıoğlu olacak. Ferdi, Galatasaray'ın etkili kanatlarına karşı fizik gücünü ve hızını kullanacak, hücumda ise adam eksiltme, pas ve şut opsiyonlarıyla ve içeri katederek rakip savunmanın dengesini bozacak.



Brezilyalı yokken kazanamıyor

Brezilyalı yıldız Fred'in kırmızı kart görmesi teknik direktör ismail Kartal'ın Galatasaray derbisi öncesi planlarını bozdu. Sarı-lacivertliler, bu sezon puan kaybettiği maçlarda Fred'den yoksun olarak sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin sahadan yenilgiyle ayrıldığı Ludogorets, Nordsjaelland ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra beraberlikle sona eren Adana Demirspor maçında Fred sakatlığı nedeniyle sarılacivertli formayla sahada yer alamamıştı.




İlk 11'in 10 ismi belli

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbinin 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Livakovic, stoperde Djiku, sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi, orta saha merkezde İsmail Yüksek ve Crespo, 10 numarada Szymanski, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci, orta alanın solunda Tadic ve forvette Dzeko görev yapacak. Stoperde Djiku'nun yanında ise Samet Akaydın ve Serdar Aziz'den birinin yer alması beklenirken Serdar bir adım önde.








#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Fred
#Crespo
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