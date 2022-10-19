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Fenerbahçe'nin golcüleri tutulamıyor

Fenerbahçe son yıllarda forvet hattında yaşadığı üretkenlik sorununu teknik direktör Jorge Jesus’u göreve getirmesiyle birlikte çözdü. Bu sezon doğru forvet hattını yeniden kuran sarı-lacivertli ekipte forvet oyuncuları Süper Lig ve Avrupa Kupaları’nda attıkları gollerle takıma önemli katkı sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin golcüleri tutulamıyor
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Fenerbahçe’nin golcü isimleri Süper Lig ve Avrupa Kupaları’nda 24 kez fileleri havalandırdı. Sarı lacivertli ekibin hücum hattında forma giyen 5 oyuncu ayrıca yaptıkları 7 asistlik katkıyla da takıma önemli puanlar kazandırdı.

11 golle Valencia zirvede

Fenerbahçe’nin forvet hattında en skorer ismi Valencia. Süper Lig’de ve Avrupa’da 11 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu golcü kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

  • Sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giymeyen Joshua King de 3 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Batshuayi’nin iki kulvarda 5 gol, Joao Pedro da 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Ligde golü olmayan 2 asistle skora katkı sağlayan Serdar Dursun da Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Berisha’nın da 1 golü bulunuyor.

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