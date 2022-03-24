Fenerbahçe'nin iki yıldızı kadro dışı

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanlarından Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.
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Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn
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