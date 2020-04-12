Fenerbahçe'nin istediği Laurent ​Blanc'ın kararı belli oldu

Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de henüz kimseyle anlaşma sağlanmış değil. Son olarak sarı-lacivertlilerin takımın başına getirmek için görüşme gerçekleştirdikleri Fransız teknik direktör Laurent Blanc'tan da olumsuz haber geldi.
ESPN'nin haberine göre 54 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin bütün ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmedi. Haberde ayrıca deneyimli teknik adamın Türkiye'de çalışmak istemediğine vurgu yapıldı.
- Laurent Blanc son olarak Paris Saint-Germain'de görev almıştı. 3 sezon PSG'de görev yapan Blanc, 2016'da yollarını ayırdıktan sonra hiçbir kulüple çalışmadı.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktör olarak Laurent Blanc, sportif direktör olarak da Ariedo Braida ile görüşüyor.https://t.co/KFHyULn7Vv
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktör olarak Laurent Blanc, sportif direktör olarak da Ariedo Braida ile görüşüyor.https://t.co/KFHyULn7Vv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2020
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