Fenerbahçe'nin istediği Laurent ​Blanc'ın kararı belli oldu

Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de henüz kimseyle anlaşma sağlanmış değil. Son olarak sarı-lacivertlilerin takımın başına getirmek için görüşme gerçekleştirdikleri Fransız teknik direktör Laurent Blanc'tan da olumsuz haber geldi.

ESPN'nin haberine göre 54 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin bütün ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmedi. Haberde ayrıca deneyimli teknik adamın Türkiye'de çalışmak istemediğine vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz hoca görüşmesi: Laurent Blanc ve Ariedo Braida Yeni hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem yerli ve yabancı hoca olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Sarı-lacivertliler de yerli hoca olarak Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın adı geçiyor.Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göreyse Fenerbahçe takımın başına Fransız teknik adam Laurent Blanc'ı, sportif direktör olarak da son olarak Barcelona'da görev yapan Ariedo Braida'yı getirmek istiyor.Eusebio Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldımHaberde, Blanc'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı fakat koronavirüs salgını nedeniyle görüşmelere ara verildiği kaydedilirken, sarı-lacivertlilerin Fransız hocada ısrar ettiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca, sportif direktör olarak da daha önce Milan ve Barcelona'da görev yapan Ariedo Braida'da karar kılındığı yazıldı. Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yönelik açıklama: "Bir şey söylemeyeceğim. Halihazırda Alanyaspor teknik direktörüyüm. O yüzden buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak asmıyorum. Çünkü önemli olan şu anki takımımla neler başarabildiğim." pic.twitter.com/pzP5lL8Bfx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 26, 2020

Laurent Blanc son olarak Paris Saint-Germain'de görev almıştı. 3 sezon PSG'de görev yapan Blanc, 2016'da yollarını ayırdıktan sonra hiçbir kulüple çalışmadı.