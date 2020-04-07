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Fenerbahçe'den sürpriz hoca görüşmesi: Laurent Blanc ve Ariedo Braida

Fenerbahçe'den sürpriz hoca görüşmesi: Laurent Blanc ve Ariedo Braida

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de henüz yeni bir isimle anlaşılmadı. Sarı-lacivertliler için Erol Bulut ve Yalçın Koşukavak'ın adı geçerken, Laurent Blanc ve Ariedo Braida ile de görüşüldüğü iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Blanc, son olarak PSG'yi çalıştırmıştı.

Blanc, son olarak PSG'yi çalıştırmıştı.

Yeni hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem yerli ve yabancı hoca olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Sarı-lacivertliler de yerli hoca olarak Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın adı geçiyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göreyse Fenerbahçe takımın başına Fransız teknik adam Laurent Blanc'ı, sportif direktör olarak da son olarak Barcelona'da görev yapan Ariedo Braida'yı getirmek istiyor.

Eusebio Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra herhangi bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de yeni hoca iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol teknik adam Marcelino ile adı anılan sarı-lacivertlilerde şimdi de İtalyan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun adı geçiyor.Kariyerinde Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ve Sampdoria takımlarını çalıştıran Di Francesco, yaptığı açıklamada Türkiye'den teklif aldığını söyledi. Ülkesinin basınına konuşan 50 yaşındaki hoca, "Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım" ifadelerini kullandı. Di Francesco'nun bu açıklamalarından sonra İtalyan hocaya Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu iddia edildi.Fenerbahçe'nin istediği yabancı hocadan mesaj var: Heyecan verici teklifler geliyorTeknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu, Marcelino gibi isimler de gündeme gelmişti. Yalçın Koşukavak: “Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan teklif almak bu işi yapan herkes için çok önemli. Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir.” pic.twitter.com/LFSeIZb0GM&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2020

  • Haberde, Blanc'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı fakat koronavirüs salgını nedeniyle görüşmelere ara verildiği kaydedilirken, sarı-lacivertlilerin Fransız hocada ısrar ettiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca, sportif direktör olarak da daha önce Milan ve Barcelona'da görev yapan Ariedo Braida'da karar kılındığı yazıldı.

Ariedo Braida
Ariedo Braida

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