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Spor

Fenerbahçe'nin istediği Ndombele sakatlandı

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylardan Tottenham forması giyen orta saha Ndombele antrenmanda sakatlandı.

16:01 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat, forvet, stoper ve 10 numara mevkilerine yapılan takviyelerden sonra orta saha 6 numara pozisyonu için adaylardan Tottenham forması giyen Fransız orta saha Ndombele takımının antrenmanın da sakatlık yaşadı.


Fransız oyuncunun sakatlık durumunun birkaç güne netleşmesi bekleniyor.


Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Napoli'de kiralak olarak forma giyen yıldız orta saha 40 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.


Ndombele'nin antrenmandaki sakatlanarak yerde kaldığı video:



#Fenerbahçe
#Ndombele
#Transfer
#Süper Lig
2 saat önce
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