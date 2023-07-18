Fenerbahçe'nin istediği Ndombele sakatlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat, forvet, stoper ve 10 numara mevkilerine yapılan takviyelerden sonra orta saha 6 numara pozisyonu için adaylardan Tottenham forması giyen Fransız orta saha Ndombele takımının antrenmanın da sakatlık yaşadı.