Fenerbahçe'nin istediği Slaven Bilic Beijing Guoan ile yollarını ayırdı

Sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım Slaven Bilic, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Fenerbahçe'denin Hırvat hoca Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
- Yollar ayrıldı
- Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da görev yapan Slaven Bilic, takımıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fenerbahçe'nin Löw veya Jesus ile anlaşamaması durumunda Slaven Bilic'i resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” diyerek sezon başında sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının Slaven Bilic olması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” diyerek sezon başında sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının Slaven Bilic olması bekleniyor.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 21, 2021