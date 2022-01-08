Spor Fenerbahçenin istediği Slaven Bilic Beijing Guoan ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe'nin istediği Slaven Bilic Beijing Guoan ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in 17. haftasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da Hırvat hocayla yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin istediği Slaven Bilic Beijing Guoan ile yollarını ayırdı
Slaven Bilic

Sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım Slaven Bilic, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Fenerbahçe'denin Hırvat hoca Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

  • Yollar ayrıldı
  • Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da görev yapan Slaven Bilic, takımıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fenerbahçe'nin Löw veya Jesus ile anlaşamaması durumunda Slaven Bilic'i resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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