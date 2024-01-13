Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip gole doymadı ve maçı 7-1’lik skorla kazandı. Fenerbahçe’nin golleri Edin Dzeko (3), Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı’dan (k.k.) geldi. Fenerbahçe bu sonuçla ligin ilk yarısını 50 puanla lider olarak tamamlandı. Fenerbahçe - Konyaspor maç özeti haberimizde.