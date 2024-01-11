Fenerbahçe , Süper Lig 16. hafta erteleme maçında evinde Konyaspor ile karşılaştı. Maç Fenerbahçe’nin 7-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko hat trick yaparak, Sebastian Szymanski 1 gol 2 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldular. Fenerbahçe - Konyaspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0.

42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.

44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

63. dakikada Fenerbahçe 6. golünü kaydetti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmanın ıska geçtiği topu kapan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 6-0.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fred'le paslaşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Konyaspor savunmasından Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla, topu kendi ağlarına gönderdi: 7-0.

90. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz'in uzaklaştırmak istediği top Guilherme'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in solundan filelere gitti: 7-1.

Fenerbahçe müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

EDİN DZEKO: FENERBAHÇE'YE BİREYSEL HEDEFLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GELMEDİM

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, “Açıkçası ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Gol ve asist yapabiliriz ama en önemli şey takımın göstereceği performans” dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u sahasında 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli oyuncu, “İyi bir galibiyet elde ettik. Bu tür maçlara güçlü başlamanız gerekiyor. Hiçbir zaman kolay bir maç yok. Sonuç kolay bir galibiyet gibi gözükse de öyle bir durum söz konusu değil. Bana göre yapmış olduğumuz işlerle bu galibiyeti elde ettik. En önemlisi de buydu” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK İYİ BİR OYUN SERGİLEMEK”

Ofansif oyuncuların ön plana çıktığını ancak defansif anlamda da iyi olduklarını aktaran Dzeko,”Takımın ofansif anlamda olduğu kadar defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Sonuçlara baktığınızda ofansif oyuncular ön plana çıkıyor gibi gözükebilir ama günün sonunda önemli olan şey takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmek” şeklinde konuştu.

“YÖNETİM, TAKIMI GELİŞTİRMEK İÇİN KALİTELİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYOR”

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Leonardo Bonucci hakkında gelen bir soruya ise Bosna Hersekli oyuncu şöyle cevap verdi:

“Her oyuncu bize yardımcı olabilmek için buraya gelecektir. Şu an resmiyet kazandı mı bilmiyorum. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor. Yönetim, takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyor. Oynanacak çok fazla maç var. Hep birlikte hareket etmeliyiz.”

“BURAYA FARKLI SEBEPLERDEN DOLAYI GELDİM”

Bireysel anlamda iyi bir performans sergilemesine rağmen takımın başarısının kendisi için en önemli şey olduğunu vurgulayan tecrübeli santrfor, “Açıkçası ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Gol ve asist yapabiliriz ama en önemli şey takımın göstereceği performans. Bu performansla golleri atabilirsiniz. İyi oynayabilirsek bu golleri atabiliriz. Ana hedefim, bu değil. Benim hedefim, takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz ve takım olarak bu kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

“BURAYI TERCİH ETMEK ONLAR ADINA ZOR DEĞİL”

Fenerbahçe'nin yaptığı bazı transferlerde oyuncularla konuştuğunun hatırlatılması üzerine ise tecrübeli oyuncu, “Ben futboluma odaklanmış durumdayım. Burayı tercih etmek onlar adına zor değil. İyi oynayan bir takımız ve dört kulvarda mücadele ediyoruz. Harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip bir kulübüz. Yeni gelen oyuncuların seçimlerine bakacak olursak buraya gelirken çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.







