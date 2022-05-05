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Fenerbahçe'nin kapısından döndü, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Kariyerinde 5. kez Devler Ligi finaline yükselen İtalyan çalıştırıcı, bunu başaran ilk teknik adam oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin kapısından döndü, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ancelotti dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alıyor.

Real Madrid, 4-3 yenildiği maçın rövanşında Manchester City'yi 3-1 yendi ve finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi olan İspanyol ekibinde teknik direktör Carlo Ancelotti de önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olmayı başaran İtalyan çalıştırıcı, Devler Ligi'nde de tarihe geçti.

Kariyerinde 5. kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Ancelotti, bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

Ancelotti'nin CV'sinde 3 Şampiyonlar Ligi Kupası bulunuyor.
Ancelotti'nin CV'sinde 3 Şampiyonlar Ligi Kupası bulunuyor.

Fenerbahçe için İstanbul'a gelmiş ancak imzalar atılamamıştı

Carlo Ancelotti, 1997-1998 Fenerbahçe'nin kapısında dönmüştü.

Sarı-lacivertli kulübe imza atmak üzere ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen ve tesisleri gezen 62 yaşındaki teknik adamın transferi son anda gerçekleşememişti.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Carlo Ancelotti
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Carlo Ancelotti

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